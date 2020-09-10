В Усолье-Сибирском не фиксируют превышения ПДК опасных веществ в воздухе и воде

"В городе, конечно, мониторинг [качества воды и воздуха] идет. В городе превышения [предельно допустимых концентраций опасных веществ] нет. И на рабочих предприятиях, расположенных на промплощадке "Усольехимпрома", тоже ежедневно мониторят и смотрят, чтобы опасности не было", - сказал мэр.

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты не фиксируют превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе и в воде в Усолье-Сибирском в Иркутской области, где начались работы по ликвидации крупного очага химического загрязнения. Об этом в четверг сообщил ТАСС мэр города Максим Торопкин.

Он отметил, что городские коммуникации проходят через промплощадку "Усольехимпрома". Во избежание попадания опасных веществ в сети обеспечен строгий контроль над работами по ликвидации очага загрязнения.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Правительство РФ в конце августа выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.