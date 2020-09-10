Сбежавших из-под конвоя в Иркутске двух осужденных объявили в федеральный розыск

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция объявила в федеральный розыск двух осужденных, которые 7 сентября в Иркутске сбежали из-под конвоя после проведения следственных действий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Четвертые сутки не прекращается комплексная операция по установлению местонахождения сбежавших из-под конвоя мужчины и женщины, осужденных ранее за серию разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия. В настоящее время они объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

7 сентября в Иркутске в отдел внутренних дел доставили 31-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, которые были осуждены в 2018 году за совершение разбойных нападений, для проведения следственных действий и проверки на причастность к аналогичным преступлениям. На обратном пути в учреждение ФСИН фигуранты совершили побег. ГУ МВД России по Иркутской области проводит служебную проверку в отношении сотрудников, осуществлявших конвоирование. Следственное управление СК России по Иркутской области проводит доследственную проверку в отношении полицейских.