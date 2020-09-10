Школьники в четырех муниципалитетах Кузбасса учатся дистанционно из-за коронавируса

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Единичные случаи заражения коронавирусом среди учеников и работников школ выявлены с начала учебного года в четырех муниципальных образования Кузбасса. Классы частично переведены на дистанционное обучение, одна из школ закрыта на карантин полностью, сообщил в четверг на брифинге заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник.

"В четырех муниципалитетах у нас есть одиночные случаи заболеваемости, когда выявляется тот или иной ученик, у которого подтверждается [заражение коронавирусом]. В большинстве случаев в связи с одиночными случаями заболевания на сегодня в школах на дистанционное обучение переводится класс, в котором выявлен заболевший. Тем не менее, в одной из школ, где заболел персонал, учителя, на дистанционное обучение переведена целая школа с 250 учениками", - сказал Цигельник.

Вице-губернатор пояснил, что переведенная на онлайн-обучение школа находится в селе Беково Беловского района. Другие случаи заражения школьников выявлены в Междуреченске, Киселевске и Анжеро-Судженске.

По данным регионального оперативного штаба, на 10 сентября в Кузбассе зарегистрировано 7 399 случаев заражения коронавирусом, в том числе 95 за последние сутки. 5 453 пациента выздоровели, 58 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.