Пять человек пострадали в результате ДТП в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Новосибирске, в результате травмы получили пять человек. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых два водителя и пассажиры", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в четверг в 01:54 местного времени (21:54 мск) в центральной части города. Водитель автомобиля Lada Priora, не имея водительского удостоверения, двигался по улице Б. Богаткова, возле дома столкнулся с автомобилем "УАЗ Патриот". У пострадавших различные травмы и ушибы, а также сотрясение головного мозга. Один человек с переломом остается в больнице.