На ускоренное строительство четвертого моста в Новосибирске выделили 8 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти выделили финансирование в размере 8 млрд рублей на строительство четвертого моста в Новосибирске, запланированных на 2021-2022 годы, для ускорения реализации проекта, сообщил журналистам в Новосибирске вице-премьер Марат Хуснуллин.

"8 млрд рублей. Эти деньги не были в плане. [Губернатор Новосибирской области] Андрей Александрович [Травников] обратился, мы взяли деньги с 2021-2202 года, ускоренно передали часть денег. Мы приняли решение, я увидел своими глазами, что подрядчик развернулся, что он в состоянии это сделать. <...> Это перенос сроков финансирование", - сказал Хуснуллин.

Как пояснил губернатор региона Андрей Травников, благодаря выделению этих средств группа "ВИС" взяла на себя обязательства по открытию движения на новой скоростной магистрали четвертого моста в декабре 2022 года.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией (СКК) в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км.

Ожидается, что при общей смете проекта примерно в 40 млрд рублей из федерального бюджета на строительные работы выделят 26 млрд, около 3,8 млрд на подготовку площадки пойдет из бюджета региона, остальное - средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.