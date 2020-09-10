Для строительства четырех проблемных домов в Новосибирске выделят дополнительные средства

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральные власти выделят дополнительные средства для завершения строительства четырех проблемных домов в Новосибирске, где остро стоит проблема с обманутыми дольщиками, сообщил журналистам в Новосибирске вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В середине 2019 года число жителей Новосибирской области, включенных в официальный реестр дольщиков, превысило 2 тысячи человек. Осенью 2019 года дольщики одного из наиболее крупных микрорайонов города неоднократно устраивали голодовки и пикеты.

"У меня хорошая новость для новосибирцев, мы по четырем домам завтра примем решения о дополнительном выделении денег", - сказал он, не уточнив объем средств.

По словам губернатора региона Андрея Травникова, на данных объектах в 2020 году начнутся работы, а уже в 2021 году они будут закончены. Три дома находятся в Новосибирске, еще один в городе Обь. Жилье получат 500 жителей.

"Очень приятно, что Маратом Шакирзяновичем было поддержано решение, которое было предложено генеральным директором федерального фонда по поддержке дольщиков (Константином Тимофеевым - прим. ТАСС) о начале финансирования для достройки четырех объектов в Новосибирской области", - сказал Травников.