Железнодорожники высадили в Прибайкалье 4 тыс. сосен взамен вырубленного при стройке леса

"Железнодорожники заключили договор с лесхозом Иркутской области на посадку деревьев на площади около 20 га. Сегодня на месте гари в Хомутовском лесничестве посажено 4 тыс. сеянцев сосны взамен вырубленных лесных насаждений при строительстве Байкальского тоннеля на БАМе в 2013-2018 годах", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги - филиала РЖД и лесники в четверг высадили на месте гари в Иркутской области 4 тыс. сеянцев сосны, компенсировав таким образом насаждения, которые были вырублены при строительстве Байкальского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 2013-2018 годах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Полностью выгоревший участок в Хомутовском лесничестве засадят новыми деревьями до 20 сентября. Лес в этом месте горел дважды - в 2008 и 2019 годах. Перед высадкой сеянцев провели расчистку с частичным удалением пней. В течение восьми лет за молодыми соснами будут ухаживать, после чего участок отнесут к категории покрытых лесом.

31 июля 2020 года был принят федеральный закон, в соответствии с которым допускаются сплошные рубки леса для строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. В том числе это касается модернизации БАМа и Транссиба в границах центральной экологической зоны Байкала. Правительство РФ должно утвердить перечень объектов, под которые можно проводить вырубку леса. Закон вызвал широкий общественный резонанс. Однако в пресс-службе РЖД сообщали ТАСС, что холдинг не планирует строить новые железнодорожные пути вдоль береговой линии Байкала и проводить сплошные вырубки леса под модернизацию БАМа и Транссиба.

Представитель РЖД отмечал, что некоторые объекты действительно невозможно построить без вырубки небольшой лесной полосы шириной 10-15 метров вдоль действующих железных дорог, в подавляющем большинстве случаев вдали от береговой линии Байкала, и только в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты размещения объектов инфраструктуры. При этом в обязательном порядке предусматриваются компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда и высадке саженцев (пять саженцев на каждое срубленное дерево), строительство очистных сооружений.

В конце августа РЖД и правительство Иркутской области подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. В соответствии с ним железнодорожники будут проводить мероприятия по компенсационному восстановлению леса, очистке воды и воздуха. Стороны также согласовали план дополнительных мер по охране окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве и реконструкции объектов БАМа и Транссиба. Железнодорожники создадут систему экологического мониторинга и контроля на своих стройках. Это, в частности, будут информационно-аналитическая платформа для сбора, обработки и анализа результатов экологического мониторинга и контроля, система видеонаблюдения, которая позволит удаленно контролировать соблюдение подрядчиками экологического законодательства на стройках.