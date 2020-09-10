В Иркутской области продлили сроки уплаты налогов пострадавшему от пандемии бизнесу

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области продлили сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Послабление касается предприятий, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Сроки уплаты регионального налога на имущество и транспортного налога продлены на два месяца. Мера касается налогоплательщиков Иркутской области, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от пандемии отраслях", - говорится в сообщении.

Сделать авансовые платежи по транспортному налогу и налогу на имущество организациям, входящим в список пострадавших отраслей, за первый квартал 2020 года необходимо до 30 октября 2020 года, за второй квартал - до 30 декабря. Также продлен срок платежей по упрощенной системе налогообложения: за первый квартал 2020 года - до 25 октября, за второй квартал - до 25 ноября.

Ранее в регионе освободили до 31 сентября от арендных платежей предпринимателей, которые пользуются недвижимостью, находящейся в областной собственности. Также снизили ставку налога на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Иркутской области подтверждено 17 615 случаев заражения. 15 591 человек выздоровел, 201 умер.

С 14 мая в регионе начали снимать ограничения. Разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. В августе власти разрешили открыться заведениям общепита, кинотеатрам и бассейнам. Они должны соблюдать все меры безопасности, в том числе следовать требованию о наполняемости помещений не более чем на 50%.