Школу в новосибирском микрорайоне планируется сдать на четыре месяца раньше срока

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Школу в новосибирском районе "Европейский берег" достроят на четыре месяца раньше срока, к сентябрю 2021 года, сообщил в четверг журналистам в Новосибирске вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания в региональном правительстве.

"Мы сегодня посетили хорошую школу, на проекте "Европейский берег". Там есть федеральное финансирование, мы договорились, что подрядчик на несколько месяцев раньше закончит эту школу. <…> Мы сегодня за то небольшое время объезда приняли два серьезных решения - мост на год раньше и школу на четыре месяца раньше, не к декабрю, а к сентябрю, к началу учебного года [сдать]", - сказал он.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что дал поручение единому заказчику в сфере строительства взять данную школу за образец и применять опыт ее строительства на территории всей страны.

По проекту новое здание будет компактной формы с минимальной площадью внешних фасадов и необычно устроенной планировкой. Помимо учебных кабинетов, по проекту здесь будут обустроены большой и малый спортзалы, информационно-библиотечный центр, ресурсный кабинет, мастерская технического творчества, IT-полигон - кабинет конструирования, робототехники и программирования, многопрофильная мастерская современного домоводства, универсальная мастерская дизайна и художественного моделирования. Внутренняя планировка здания предполагает возможность трансформироваться в зависимости от поставленных задач. В частности, конфигурация аудиторий предусматривает возможность изменения размещения обучающихся при проведении занятий.

Планировалось, что строительство займет два года, необходимые средства на первый этап строительства - около 360 миллионов рублей в 2020 году - уже выделены. Ориентировочная стоимость объекта - около 860 млн рублей.