В Приангарье проверяют пункт отгрузки, где может находиться незаконно вырубленный лес

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области проверяет легальность происхождения 7 тыс. куб. м леса, который находится на территории пункта приема, переработки и отгрузки древесины в деревне Грязнушка. Также проверяется законность пребывания на территории РФ работников пункта, куда, по оперативной информации, мог поступать незаконно заготовленный лес, сообщила в четверг пресс-служба правительства Иркутской области по итогам совместного с полицией рейда, в котором принял участие врио губернатора Игорь Кобзев.

"На окраине деревни Грязнушка работает пункт приема, переработки и отгрузки древесины. По оперативной информации, есть вероятность, что туда поступал незаконно заготовленный лес. Всего на территории предприятия находится около 7 тыс. кубометров леса. <…> На месте сотрудники правоохранительных органов задержали в том числе группу иностранных рабочих, законность их нахождения на территории Иркутской области проверит миграционная служба", - говорится в сообщении.

В то же время источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что иностранные работники не задержаны, сейчас проверяется законность их пребывания на территории РФ. Это порядка 40 человек. Также выясняется легальность заготовки всей древесины, находящейся на пункте, проверяются документы на лес.

Как отметил Игорь Кобзев, на пункте отгрузки также нарушаются правила пожарной безопасности, и его соседство с населенным пунктов ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей деревни.

Как сообщал ТАСС, правоохранительные органы Иркутской области, которая является одним из лидеров в РФ по масштабу нелегальных рубок, за семь месяцев 2020 года возбудили более 1 тыс. уголовных дел по фактам незаконных вырубок. Между тем объем нелегальных рубок в регионе с начала 2020 года сократился почти на 43% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Этому способствовали различные меры по усилению государственного надзора в лесах, в частности, рейды по выявлению нелегальных рубок, проверки сопроводительных документов у водителей лесовозного транспорта, проверки водного транспорта, который перевозит древесину. Также ведется космический мониторинг для выявления незаконных вырубок.

Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в январе сообщал, что основная часть незаконных вырубок леса в 41 регионе России, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область. В Приангарье сосредоточено 60-80% нелегальных рубок. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2018 году на регион пришлось более половины незаконных рубок, выявленных в России. В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны.