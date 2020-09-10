Главу двух томских строительных компаний обвиняют в хищении у дольщиков 18,5 млн рублей

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Глава двух томских компаний обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она похитила 18,5 млн рублей, вложенных дольщиками в строительство, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Обвиняемая, являясь директором двух томских коммерческих организаций, в декабре 2015 года разместила рекламные объявления в региональных СМИ о продаже квартир в строящемся многоквартирном жилом доме в поселке Ключи Томского района Томской области в отсутствие у коммерческой организации собственных денежных средств и материально-технической базы, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию данного многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с декабря 2015 года по февраль 2019-го женщина похитила более 18,5 млн рублей у граждан, желающих принять участие в долевом строительстве жилого дома. В том числе были обмануты участники федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года", на основании материалов региональной полиции сотрудники СК по Томской области возбудили дело по ч. 4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано для рассмотрения.

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" предусматривает, в частности, наращивание темпов социального развития села. Ранее сообщалось, что финансирование программы с 2014 года составляет порядка 90 млрд рублей.