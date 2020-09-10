Эксперт: природному парку "Предгорья Алтая" необходима своя дирекция для развития туризма

БЕЛОКУРИХА, 10 сентября. /ТАСС/. Туристическая составляющая до сих пор не развивается в природном парке "Предгорья Алтая", созданном три года назад рядом с городом-курортом Белокуриха и строящимся курортом "Белокуриха горная" (старое название - "Белокуриха-2"). Для развития туризма парку необходима своя дирекция, сообщила в четверг во время выездной сессии комитета Алтайского краевого заксобрания по экономической политике, промышленности и предпринимательству директор Института биологии и биотехнологий Алтайского госуниверситета Марина Силантьева.

"Парк создан по закону об особо охраняемых природных территория (ООПТ), он находится в оперативном управлении краевого государственного бюджетного учреждения "Алтайприрода". В силу их возможностей они обеспечивают пока только охрану, а поскольку это природный парк, то у него еще одна функция - развитие туризма. Должна быть дирекция не объединенных ООПТ Алтайского края, за которые отвечает "Алтайприрода", а дирекция именно природного парка", - пояснила Силантьева, которая руководила разработкой проекта природного парка.

Как она пояснила ТАСС, у "Алтайприроды" нет возможностей и сил развивать туризм - отдельная дирекция и профильный специалист могли бы заниматься развитием туризма и рекреационной деятельности, что приносило бы пользу и парку, и территории с точки зрения экономики. Есть и организации, которые хотели бы зайти со своими туристическими проектами на площадку ООПТ.

"Это аналогия с национальными природными парками, где это все продумано. Человек, который отвечал бы за рекреационную деятельность, должен быть не только координатором, но отвечать за вопросы, связанные с финансовыми потоками, и привлекать инвесторов", - пояснила Силантьева.

"Предгорья Алтая" поделен на зоны: зону особой охраны, куда не допускаются туристы, рекреационно-туристическую, зону традиционного природопользования и зону инфраструктуры и сервиса - курортную. По словам Силантьевой, туристические маршруты для разрешенных территорий уже разработаны, однако для их развития нужна инфраструктура - пока основная рекреационная нагрузка на строящемся курорте "Белокуриха горная", который примыкает к парку. В ООПТ для развития туризма необходимы стоянки, места отдыха, смотровые площадки, соответствующие технике безопасности, обеспечение возможности добраться детям, пожилым и людям с ограниченными возможностями. Этими вопросами могли бы заняться как раз туристические инвесторы.

О природном парке

Природный парк "Предгорья Алтая" создан в 2017 году, его общая площадь - более 40 тыс. гектаров, цель - сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие, так как это места обитания редких и исчезающих животных и растений. Также запланировано создать там условия для регулируемого туризма. Экологическая ценность парка, в первую очередь, в комплексе пихтовых лесов, где произрастают 34 реликтовых вида широколиственных растений, эндемики и 20 краснокнижных видов других растений. Там находится и бывший вольфрамовый рудник, где во время Великой Отечественной войны велась добыча полезного ископаемого, есть памятники археологии и геологии.

Как сообщало региональное министерство природных ресурсов и экологии, в связи с тем, что на этой территории создается новый курорт, потоки туристов, которые появятся в перспективе, нужно ограничивать. Кроме того, в рамках природного парка предполагается создание еще одного курорта - "Беклоуриха-3" - около реки Песчанка, что также предполагает режим ООПТ.