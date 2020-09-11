Прокуратура нашла нарушение на полигоне отходов под Норильском, где произошли пожары

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Норильска выявила нарушения на полигоне отходов компании "Байкал-2000", где в июне и сентябре происходили пожары. Об этом в пятницу говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

"В нарушение требований природоохранного законодательства, организация допустила длительное горение отходов, которое привело к выбросам в атмосферный воздух загрязняющих веществ. При этом проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу у юридического лица отсутствовал. Кроме того, организацией не определены санитарно-защитные зоны на объекте, а при негативном воздействии на окружающую среду не осуществлялся мониторинг ее состояния", - говорится в сообщении.

В отношении руководителей компании возбудили дела об административной ответственности. Их оштрафовали на 240 тыс. рублей.

29 июня произошло первое возгорание на полигоне, оно было ликвидировано на следующий день на площади 1,4 тыс. кв. метров. 5-6 сентября произошел пожар на площади 800 кв. м. Полигон находится в пяти километрах от Талнаха (район Норильска).