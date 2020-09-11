В Омской области возбудили дело по факту истязания полуторагодовалого ребенка

ОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по факту истязания полуторагодовалого мальчика, ребенка связывали и избивали неустановленные лица. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту истязания полуторагодовалого мальчика по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего)", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова, "дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, так как пока непонятно, кто бил и связывал мальчика - мать или ее многодетная знакомая".

По словам представителя ведомства, 20-летняя мать мальчика после смерти мужа из-за ссоры с матерью стала жить у своей беременной знакомой, у которой уже трое детей. "Эта женщина утверждает, что ребенка связывала мать, когда уходила гулять, мать - что связывала знакомая, чтобы ее сын ей не мешал", - сказала Болдинова. Сейчас мать с ребенком, у которого синяки и ссадины, госпитализированы.

Как добавила представитель СК, следственные органы также проводят проверку в отношении органов опеки, возможно, возбуждение дела по статье УК РФ "Халатность". "По сути [мать] без места жительства, - пояснила она. - Проверки фактически две - по органам опеки и по полиции, которая тоже проводит мероприятия по многодетным и неблагополучным семьям".