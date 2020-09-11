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Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком под Томском

В их числе два ребенка

ТОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Грузовик Scania и легковой автомобиль Toyota столкнулись в пятницу утром на трассе под Томском. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла около 10:50 (06:50 мск) в районе села Тимирязевское под Томском. "По предварительной информации, женщина - водитель автомобиля Toyota RAV4, при проезде нерегулируемого перекрестка, выполняя поворот налево с улицы Ленина на улицу Ново-Трактовую, не предоставила преимущество в движении грузовому автомобилю Scania, который двигался по улице Ново-Трактовой, в результате чего произошло столкновение транспортных средств", - говорится в сообщении.

В результате происшествия четыре человека из легкового автомобиля, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение.

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