Иркутские депутаты предложили обеспечить бесплатным питанием учеников частных школ

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников предложил обеспечивать бесплатным питанием учеников 1-4 классов в негосударственных школах. Для этого необходимо внести изменения в законодательство, которые закрепят право таких школьников на бесплатное питание, сообщил Ведерников в пятницу на совещании в Заксобрании.

"Я предлагаю нам совместно с исполнительной властью подумать над тем, как решить этот вопрос [обеспечения бесплатным питанием учеников 1-4 классов негосударственных школ], поскольку в поручении президента речь шла об обеспечении бесплатным питанием всех младших школьников. Один из вариантов - инициатива о внесении изменений в федеральное законодательство. По нашим данным, это затронет примерно 1,5 тыс. учащихся [в Иркутской области]", - сказал Ведерников.

Он отметил, что от частных школ в адрес депутатов начали поступать обращения после того, как в Иркутской области организовали бесплатное питание учеников начальных классов в государственных школах.

С 1 сентября 2020 года ученики 1-4 классов в Иркутской области получают бесплатное горячее питание. На его организацию в текущем году власти региона направляют более 825 млн рублей, в том числе свыше 600 млн - это субсидия из федерального бюджета.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учеников начальной школы должны обеспечивать бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечает за обеспечение горячим питанием учредитель школы.