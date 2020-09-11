Кандидата в новосибирское Заксобрание оштрафуют за агитацию в школе, где он работает

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидат в Законодательное собрание Новосибирской области от КПРФ Евгений Гутов будет оштрафован за размещение агитационного плаката на участке в школе, где работает директором. Плакат, висевший на входе в избирательный участок, уже убрали, сообщила журналистам в пятницу председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

"По данному факту правоохранительные органы провели проверку и, по предварительной информации, составляется административный протокол. Как только сигнал прошел, тут же были приняты все меры, устраняющие нарушение. [Для кандидата] предусмотрены денежные штрафные санкции", - сказала Благо.

Ранее интернет-издание "Тайга.инфо" сообщало, что на УИК № 52 в школе № 3 города Барабинска приехала полиция из-за агитации на избирательном участке. На входе на участок там были обнаружены плакаты кандидата от КПРФ Евгения Гутова, который работает директором этого учебного заведения.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области седьмого созыва проходят с 11 по 13 сентября 2020 года. Для участия в выборах зарегистрировано 10 избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов, и 172 кандидата по одномандатным округам. Для прохождения списка партии в региональный парламент ее представители должны набрать 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.