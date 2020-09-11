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Генпрокуратура поручила провести проверку по факту истязания ребенка в Омской области

Ведомство намерено оценить деятельность уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России поручила провести проверку по факту истязания годовалого ребенка в Омской области. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

"По поручению Генеральной прокуратуры проводится проверка по факту неоднократного нанесения телесных повреждений годовалому мальчику, проживающему в населенном пункте Коянбай Таврического района Омской области", - отметили в ведомстве.

В ходе проверки исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних будет дана оценка деятельности уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.

По предварительным данным, ребенок проживал со своей матерью в семье ее знакомых, где его неоднократно избивали. Следственными органами СК России по Омской области возбуждено и расследуется уголовное дело.

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РоссияОмская область
Пандемия COVID-19
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