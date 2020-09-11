На "Школьном комбинате питания" в Красноярске выплатили долги по зарплате на 25 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Задолженность в размере 25 млн рублей по заработной плате перед 526 сотрудниками муниципального предприятия (МП) "Школьный комбинат питания" погашена. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Администрацией Красноярска разработано и принято постановление о предоставлении субсидии муниципальным унитарным предприятиям города. МП г. Красноярска "Школьный комбинат питания", получившее такую меру поддержки, погасило задолженность по заработной плате перед 526 работниками в размере 25 млн рублей", - сообщила прокуратура.

По данным ведомства, по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы").

МП "Школьный комбинат питания" создано в 2017 году в результате реорганизации путем слияния нескольких муниципальных предприятий Красноярска для организации питания в школах города. В июле комбинат подал в арбитражный суд иск о банкротстве.