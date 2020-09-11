В ОП назвали фейком данные о голосовании из багажника машины в Иркутской области

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Информация о том, что в Иркутской области якобы идет голосование на выборах из багажника автомобиля, является недостоверной. Об этом заявил в пятницу председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"В Иркутской области распространялась информация о том, что якобы идет голосование в багажнике автомобиля. На самом деле мы проверяли эту ситуацию, ни о каком голосовании в багажнике автомобиля речи не идет. Туда убрали переносную урну", - сказал Григорьев.

По его словам, пользуется популярностью прием, когда отдельный кадр пытаются представить в качестве нарушения. "Такой поток фейков идет", - сказал Григорьев.

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборами разных уровней в этом году будут охвачены 83 субъекта РФ. По информации ЦИК РФ, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности.