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Единый день голосования - 2020

В ОП назвали фейком данные о голосовании из багажника машины в Иркутской области

Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев пояснил, что в багажник убрали переносную урну

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Информация о том, что в Иркутской области якобы идет голосование на выборах из багажника автомобиля, является недостоверной. Об этом заявил в пятницу председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"В Иркутской области распространялась информация о том, что якобы идет голосование в багажнике автомобиля. На самом деле мы проверяли эту ситуацию, ни о каком голосовании в багажнике автомобиля речи не идет. Туда убрали переносную урну", - сказал Григорьев.

По его словам, пользуется популярностью прием, когда отдельный кадр пытаются представить в качестве нарушения. "Такой поток фейков идет", - сказал Григорьев.

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборами разных уровней в этом году будут охвачены 83 субъекта РФ. По информации ЦИК РФ, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности.

Теги
РоссияИркутская областьЕдиный день голосования - 2020
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