Власти Иркутской области продлили масочный режим до 28 сентября

ТАСС, 11 сентября. Масочный режим в Иркутской области, введенный из-за пандемии коронавируса, продлили до 28 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства. Также продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

"В Иркутской области ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены по 28 сентября включительно. Соблюдать режим самоизоляции рекомендовано гражданам старше 65 лет. Те из них, кто продолжает трудовую деятельность, по-прежнему могут оформить больничный лист. Масочный режим на территории рекомендовано продолжать соблюдать всем жителям региона", - говорится в сообщении.

Вместе с тем власти отменили часть ограничений - несовершеннолетние теперь могут выходить на улицу без сопровождающих взрослых, разрешены поездки в российские регионы, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Приангарье остается на первом месте в Сибирском федеральном округе по числу заразившихся. В Иркутской области с начала пандемии было зарегистрировано более 17,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 71 случай за минувшие сутки. Более 15,6 тыс. заболевших выздоровели, 287 умерли.

С 14 мая в регионе начали снимать ограничения. Уже разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. В августе власти разрешили открыться заведениям общепита, кинотеатрам и бассейнам. Они должны соблюдать все меры безопасности, в том числе следовать требованию о наполняемости помещений не более чем на 50%.