СК возбудил дело по информации о систематическом избиении детей подростком на Алтае

БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по информации о том, что подросток 14 лет в Алтайском крае систематически избивал детей в одном из дворов Барнаула. Об этом сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"По сообщению, выявленному в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Предварительно, подросток 14 лет в одном из дворов Барнаула систематически применял физическое насилие к детям", - говорится в сообщении.

На все жалобы родителей потерпевших детей должностные лица органов системы профилактики Ленинского района города не реагировали и подростка на профилактический учет не ставили.

Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.