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Под Новосибирском началось строительство завода PepsiCo за 12 млрд рублей

Глава региона Андрей Травников назвал событие "мощным толчком для развития агропромышленного комплекса"
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников (слева) на церемонии закладки камня будущего завода Полина Болдырева/ТАСС
Описание
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников (слева) на церемонии закладки камня будущего завода
© Полина Болдырева/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Крупный производитель напитков и снеков, корпорация PepsiCo заложила первый камень будущего завода по производству соленых снеков в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) под Новосибирском. Первые две линии завода заработают в конце 2021 года, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Правительству Новосибирской области очень важно, что площадки, которые мы создаем в регионе, востребованы бизнесом и продолжают активно осваиваться. Это событие - мощный толчок для развития агропромышленного комплекса. Несколько предприятий Новосибирской области занимаются тестовым выращиванием картофеля под жесткие требования компании. Урожай 2021 года пойдет на нужды завода", - сказал Травников.

В проект планировали вложить порядка 12 млрд рублей. Завод будет выпускать ежегодно до 60 тыс. тонн продукции - чипсов и сухариков. Площадь участка, на котором, помимо завода, разместится склад для хранения картофеля, составляет 6 га.

Как пояснил журналистам министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, для производства заводу потребуется 176 тыс. тонн специального чипсового картофеля, который планируется производить в Новосибирской области. "За весь прошлый год мы во всех категориях хозяйств области произвели 300 тыс. тонн, то есть как минимум нам нужно увеличить производство картофеля по области в целом более чем в полтора раза", - добавил Лещенко.

Соглашение о строительстве завода было подписано между компанией и правительством Новосибирской области в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Строительство предприятия планировалось начать весной 2020 года.

Американская компания PepsiСo - один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, выпускает также молочные продукты, чипсы, снеки и другие продукты питания. В России компания владеет рядом предприятий, в том числе заводом по производству соков в Новосибирске.

Теги
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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