Под Новосибирском началось строительство завода PepsiCo за 12 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Крупный производитель напитков и снеков, корпорация PepsiCo заложила первый камень будущего завода по производству соленых снеков в Промышленно-логистическом парке (ПЛП) под Новосибирском. Первые две линии завода заработают в конце 2021 года, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Правительству Новосибирской области очень важно, что площадки, которые мы создаем в регионе, востребованы бизнесом и продолжают активно осваиваться. Это событие - мощный толчок для развития агропромышленного комплекса. Несколько предприятий Новосибирской области занимаются тестовым выращиванием картофеля под жесткие требования компании. Урожай 2021 года пойдет на нужды завода", - сказал Травников.

В проект планировали вложить порядка 12 млрд рублей. Завод будет выпускать ежегодно до 60 тыс. тонн продукции - чипсов и сухариков. Площадь участка, на котором, помимо завода, разместится склад для хранения картофеля, составляет 6 га.

Как пояснил журналистам министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, для производства заводу потребуется 176 тыс. тонн специального чипсового картофеля, который планируется производить в Новосибирской области. "За весь прошлый год мы во всех категориях хозяйств области произвели 300 тыс. тонн, то есть как минимум нам нужно увеличить производство картофеля по области в целом более чем в полтора раза", - добавил Лещенко.

Соглашение о строительстве завода было подписано между компанией и правительством Новосибирской области в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Строительство предприятия планировалось начать весной 2020 года.

Американская компания PepsiСo - один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, выпускает также молочные продукты, чипсы, снеки и другие продукты питания. В России компания владеет рядом предприятий, в том числе заводом по производству соков в Новосибирске.