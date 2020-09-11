СК проверяет информацию о невыплате зарплат в фонде "Национальное культурное наследие"

КЕМЕРОВО, 11 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Кузбассе проверяют информацию о невыплате зарплат сотрудникам филиала фонда "Национальное культурное наследие" в Кемерове, который занимается координацией строительства Сибирского кластера искусств. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их работы к 31 декабря 2023 года. Для реализации масштабного проекта в четырех российских регионах был создан фонд "Национальное культурное наследие".

"Следственными органами СК России по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что сотрудники кемеровского филиала фонда "Национальное культурное наследие" не получили заработную плату за июнь и положенные при сокращении выплаты. В рамках [доследственной] проверки будет установлен период, на протяжении которого работники не получали заработную плату, точное число сотрудников, перед которыми образовалась задолженность, изучена финансовая документация. Будет установлено, имелись ли на счетах организации денежные средства и на какие цели они расходовались", - говорится в сообщении.

В понедельник ряд СМИ сообщил о том, что более сотни сотрудников фонда в четырех российских регионах попали под сокращение и не получили зарплат. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что сообщения СМИ о ситуации с сотрудниками фонда видели в Кремле, об обращении попавших под сокращение сотрудников к президенту РФ Владимиру Путину также известно.