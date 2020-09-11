В Республике Алтай разрешили работать кинотеатрам

ТАСС, 11 сентября. Ряд ограничений, введенных в Республике Алтай из-за пандемии коронавируса, будет смягчен. В частности, будут открыты кинотеатры и кинозалы, но с условием загрузки зала не более 50%, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о смягчении ряда введенных ранее ограничений. В частности, предполагается открыть кинотеатры и кинозалы с загрузкой залов не более 50%", - сообщили в пресс-службе.

Планируется открыть музеи с ограничением численности групп до пяти человек и строгим соблюдением социальной дистанции, а также возобновить работу бассейнов.

В пресс-службе подчеркнули, что в регионе сохраняется обязательный масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Возобновление деятельности культурных и спортивных учреждений должно проходить в строгом соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора.

По данным оперштаба региона, в республике лабораторно подтверждено 2477 случаев заболевания, за предшествующие сутки выявлено 55 новых случаев коронавирусной инфекции.