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В ДТП под Красноярском погибли двое дорожных рабочих

Еще один пострадал

ТАСС, 11 сентября. Фура после столкновения с микроавтобусом наехала на дорожных рабочих в Козульском районе Красноярского края. Двое из них погибли, сообщается на сайте Главного управления МВД региона.

"По предварительным данным, на 686-м км автодороги Р-255 "Сибирь" водитель грузового автомобиля Mercedes при движении со стороны Красноярска в сторону города Ачинска допустил наезд на припаркованный на обочине автомобиль "Газель" с последующим наездом на двух дорожных рабочих", - говорится в сообщении.

Авария произошла на участке дороги, где шли ремонтные работы, в 14:00 (10:00 мск), также пострадал еще один человек, уточняется в сообщении пресс-службы ГИБДД Красноярского края.

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