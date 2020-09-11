В Усолье-Сибирском завершили первый комплекс мер по ликвидации экологического ущерба

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Завершен первый комплекс мер по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском Иркутской области, где находится бывшее предприятие "Усольехимпром". В настоящее время идет подготовка к ликвидации первых двух скважин глубинного захоронения отходов, сообщает в пятницу пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Что известно об экологических проблемах в Усолье-Сибирском

"Реализован первый комплекс мер по ликвидации экологического ущерба в г. Усолье-Сибирское. <...> На этой неделе проведено вскрытие первых четырех аварийных емкостей, содержащих отходы I и II классов. Специалисты приступили к перезатариванию емкостей", - говорится в сообщении.

Кроме того, проведены работы по дополнительной герметизации емкостей для предотвращения выбросов опасных веществ. "В полном объеме выполнены работы по подготовке основания площадки для установки защитной противофильтрационной завесы вдоль берега реки Ангары, завершается устройство подъездной дороги на площадку", - отмечает пресс-служба.

В настоящее время завершается подготовка необходимого оборудования для ликвидации первых двух скважин глубинного захоронения отходов.