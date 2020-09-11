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Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, которого истязали в Омской области

По словам детского омбудсмена, мальчик находится в московской больнице, его состояние удовлетворительное
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что годовалый мальчик, подвергавшийся истязаниям в Омской области, находится вместе с мамой в московской больнице, его состояние удовлетворительное.

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"Мы связались с мамой мальчика. Они сейчас находятся в больнице, в одной из больниц Москвы. Состояние ребенка удовлетворительное, проходит обследование, лечение. В больнице они еще пробудут несколько дней, а потом уже будет решаться вопрос о жизнеустройстве", - сказала Кузнецова журналистам.

Она отметила, что держит ситуацию на контроле.

Ранее Генпрокуратура России поручила провести проверку по факту неоднократного нанесения телесных повреждений годовалому мальчику, проживающему в населенном пункте Коянбай Таврического района Омской области. По предварительным данным, ребенок проживал со своей матерью в семье ее знакомых, где его неоднократно избивали. Следственными органами СК России по Омской области возбуждено и расследуется уголовное дело.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаОмская область
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