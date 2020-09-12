Более 8% избирателей Приангарья пришли на участки в первый день выборов губернатора

"11 сентября на досрочных выборах губернатора Иркутской области проголосовали 151 тыс. 195 избирателей", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в течение пятницы, 11 сентября, когда проходил первый день голосования на выборах губернатора Иркутской области, посетили 151 тыс. 195 человек, сообщила в субботу пресс-служба избирательной комиссии региона. Это 8,1% от общего числа избирателей.

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Численность избирателей в Иркутской области на 1 июля составляет 1 млн 857 тыс. 646 человек.

В субботу в регионе стартовал второй день выборов. Основной день голосования состоится в воскресенье, 13 сентября.

На пост главы региона претендуют пять человек. Это представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от "Справедливой России", Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, и самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.