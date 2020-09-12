Более 7% избирателей проголосовали досрочно на выборах в Заксобрание Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в течение пятницы, 11 сентября, когда проходило досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, посетили более 151 тыс. человек, сообщила журналистам в субботу председатель региональной избирательной комиссии Ольга Благо. Это 7,6% от общего числа избирателей.

"Всего в Новосибирской области 11 сентября проголосовало чуть более 151 тыс. избирателей, что составило 7,6% от общего числа избирателей. На выборах депутатов совета депутатов города Новосибирска всего проголосовали 42 811 избирателей - это 3,6%", - сказала Благо.

Она отметила, что, несмотря на достаточно активное досрочное голосование, участковые избирательные комиссии справились с нагрузкой.

В субботу в регионе стартовал второй день досрочных выборов. Основной день голосования состоится в воскресенье, 13 сентября.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области седьмого созыва проходят с 11 по 13 сентября 2020 года. Для участия в выборах зарегистрировано 10 избирательных объединений, выдвинувших областные списки кандидатов, и 172 кандидата по одномандатным округам. Для прохождения списка партии в региональный парламент ее представители должны набрать 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва проходят с 11 по 13 сентября. Для участия в них зарегистрировано 260 кандидатов. После отмены выборов депутатов по партийным спискам в феврале текущего года выборы в горсовет проходят по мажоритарной системе - избираются 50 депутатов по одномандатным округам. Участие в выборах принимают 11 партий.