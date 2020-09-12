Новосибирский облизбирком не нашел нарушений по обращению о неопечатанных урне и сейфе

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новосибирской области провела проверку в связи с сообщениями о том, что на участке в Маслянинском районе были обнаружены открытый сейф и неопечатанная урна. Нарушений не найдено, сообщила ТАСС председатель Новосибирского облизбиркома Ольга Благо.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что кандидат в депутаты Маслянинского районного совета от ЛДПР, ночью, проезжая мимо участка, увидел, что там горит свет. Зайдя внутрь, мужчина застал там двух членов комиссии. Сейф и урна были открыты и не опечатаны, а на столе лежал список избирателей.

"Проведена проверка, у нас там видеонаблюдение. Нарушений нет", - сказала она. По ее словам, члены комиссии работали со списками, а не с бюллетенями, собирая информацию, которая позже была представлена в облизбирком.