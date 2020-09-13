В Хакасии построят первый центр культурного развития

ТАСС, 13 сентября. Многофункциональный центр культурного развития построят в Хакасии в 2023-2024 годах. Такой центр станет первым для республики, сообщила ТАСС заместитель министра культуры региона Елена Злобина.

"В рамках федерального проекта "Культурная среда" планируется построить 39 центров культурного развития по всей стране, один из них будет построен в Хакасии в 2023-2024 годах", - сказала Злобина, добавив, что предварительная стоимость проекта составит 150 млн рублей.

Власти региона намерены провести в следующем году конкурс среди муниципалитетов республики, на котором определить место строительство центра. Пока, как пояснили ТАСС в Минкультуры региона, на строительство претендует два города - Абакан и Сорск, но число муниципалитетов, желающих получить такой центр может увеличиться.

Центр будет представлять собой многофункциональное культурное пространство с концертным залом, кинозалами для детей и взрослых, кафе и сувенирными киосками.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального бюджета - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.