Эксперт: промышленный лов рыбы в озере Пясино под Норильском не ведется более 60 лет

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Промышленный лов рыбы в озере Пясино под Норильском, о возможном попадании в которое нефтепродуктов после разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года предупреждали эксперты, не ведется с 1956 года. Он был прекращен из-за отсутствия в озере промысловых видов рыбы и до сих пор не возобновлялся, сообщил ТАСС заведующий лабораторией экспериментальной гидроэкологии Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Михаил Гладышев.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "Норильской топливно-энергетической компании" (НТЭК, входит в ГМК "Норникель") разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов, попавших в грунт и водоемы. Наибольшие опасения у экологов вызывало возможное попадание нефтепродуктов с загрязненными водами реки Амбраная в озеро Пясино, которые эксперты называли ценным рыбохозяйственным объектом из-за того, что нерестилища ценных пород рыб - нельмы, муксуна, сига, ряпушки - находятся вблизи истока реки Пясины из озера.

"В озере Пясино лов рыбы промысловый прекратился в 1956 году. С тех пор во всех документах озеро Пясино называется непромысловым и безрыбным. Безусловно, там есть ценные виды рыб: муксун, пелядь, ряпушка, хариус, сиг и чир, но там не ведется промысловый лов, их очень мало", - сказал Гладышев.

Он пояснил, что, согласно проведенным исследованиям экосистемы озера, его естественные условия не располагают к появлению большого количества рыбы - из-за небольшой глубины оно сильно промерзает зимой и пересыхает летом.

Экспедиция на Таймыр

СО РАН впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится с июля по ноябрь, в ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, теперь начнется работа в лабораториях. Первые итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре-декабре 2020 года.