Эксперт: выращивание рыбы на заводах предпочтительнее выпуску ее в водоемы Таймыра

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Выращивание ценных пород северной рыбы на заводах предпочтительнее, чем ее выпуск в водоемы, которые в силу природных особенностей не способны прокормить большое количество биоресурсов. Об этом в понедельник ТАСС сообщил заведующий лабораторией экспериментальной гидроэкологии Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Михаил Гладышев.

В июне руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил на совещании по вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива под Норильском, что потребуется строительство двух заводов по разведению рыбы. Имеющихся сейчас в крае заводов по воспроизводству рыбы недостаточно. Президент "Норникеля" Владимир Потанин в свою очередь сказал журналистам, что компания готова реализовать проекты по созданию таких мощностей.

"Если мы хотим эксплуатировать водные биологические ресурсы, то лучше эту рыбу выращивать в заводских условиях, а не выпускать ее в водоемы, где она для начала умрет от голода. Как сделали в Норвегии с семгой, где 90% этой рыбы выращиваются, а наша рыба ценнее семги", - сказал ученый.

По его словам, северные водоемы являются олиготрофными, то есть обладают малой кормовой базой, и здесь нет большого количества рыбы. При этом выпуск мальков возможен только после восстановлении кормовой базы. "Нужно подождать, когда кормовая база восстановится, оценить, посмотреть какие виды туда запускать и только после этого, с точными расчетами, этот выпуск осуществлять. Через год-два эти расчеты можно будет производить", - сказал Гладышев.

Он отметил, что кормовая база водоемов в районе Усинска (Республика Коми), где в 1994 году был еще более крупный разлив нефти, восстановилась уже через год, количество зоопланктона и зообентоса резко росло еще в течение нескольких лет.