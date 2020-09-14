Новосибирский музей к 100-летию представит интерактивную художественную выставку в Москве

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Новосибирский краеведческий музей представит во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве интерактивную художественную выставку с использованием цифровых технологий, сообщил в понедельник ТАСС куратор выставки Виктор Ершов. Экспозиция откроется 2 октября и будет приурочена к 100-летию краеведческого музея.

"Выставка будет проходить для всех зрителей со 2 октября по 4 ноября. Она приурочена к столетию музея, поскольку Андрей Шаповалов, директор музея, посчитал, что как раз она отражает все грани деятельности музея", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на выставке представят работы современного скульптора Юрия Шахояна: маски из керамики, деревянные и керамические панно, изделия из бивня мамонта, а также ювелирные украшения из металла. По словам куратора проекта, посетители смогут потрогать экспонаты руками.

Сама выставка будет интерактивной, с использованием разных медиаформатов. Помещение для выставки станет "театральным пространством", которое будет обтянуто черным бархатом. Все находящиеся экспонаты будут освещены профессиональным световым оборудованием. Сама выставка будет сопровождаться специально написанной для нее музыкой в стиле эмбиент. Центральной частью экспозиции станет маска, на которой в объеме, с учетом геометрии и ее положения будет проецироваться видеоряд - изображения огня, бетона - тех материалов, из которых сделаны экспонаты.

"Когда вы смотрите на работы, то у вас возникает такое дежавю. Выставка имеет широкий контекст: то ли это средневековый мотив, то ли это [современный]. Это ощущение безвременья стилистического, которое и несут такие музеи, как наш краеведческий. Наша выставка и передает [это], как никакая другая, благодаря музыке, свету, и самому автору", - сообщил Ершов.

Новосибирский краеведческий музей образован в августе 1920 года. Музей расположен в здании-памятнике архитектуры федерального значения - Городском торговом корпусе, который был построен в 1910 году. Музей имеет пять филиалов. Фонды музея составляют около 7 000 единиц хранения. В 2020 году музей отмечает 100-летие.