В Иркутской области открылся образовательный комплекс "Точка будущего"

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Открытие частного образовательного комплекса "Точка будущего", включающего детский сад, школу и поселок для проживания приемных семей, состоялось в Иркутске. Стоимость проекта, созданного на средства благотворительного фонда российского бизнесмена Альберта Авдоляна, составила 6 млрд рублей, сообщил журналистам в понедельник замдиректора школы по воспитательной работе Максим Астраханцев.

"180 детей у нас в детском саду и в районе 600 [человек учится] в школе. Строительство школы продолжалось около двух лет. Стоимость комплекса 6 млрд рублей и около 600 млн рублей стоит ее ежегодное содержание", - сказал Астраханцев.

Он рассказал, что при подготовке к открытию в школу и детский сад подано порядка 4,5 тыс. заявок о зачислении. Из них было отобрано 600 детей, в том числе более 100 - из приемных семей, большая часть которых будет жить в пришкольном поселке. Комплекс способен разместить одновременно до тысячи воспитанников, на полную мощность он заработает в следующем году, уточнил Астраханцев.

Обучение в "Точке будущего" будет бесплатным.

О школе и ее задаче

Создание образовательного комплекса инициировал российский предприниматель, основатель благотворительного фонда "Новый дом" Альберт Авдолян, который и финансирует проект. Идея заключается в том, чтобы дети из приемных и обычных семей учились вместе. В том числе - дети с особенностями здоровья. Задача "Точки будущего" - создать благоприятную среду, в которой приемные дети не чувствовали бы себя ущемленными. Приемные семьи, которые благотворительный фонд отбирает совместно с органами опеки по всей Иркутской области, будут проживать в отдельных домиках на территории образовательного комплекса.

Школа построена на участке площадью 20 га на берегу Ангары в пригороде Иркутска. На территории комплекса возведено 27 зданий, где размещены учебные классы, а также помещения для занятий танцами, спортом, есть также плавательный бассейн, гончарная мастерская.

Архитектурная концепция разработана датским бюро CERBA.