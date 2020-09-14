Движение поездов у Байкала временно приостановили из-за камнепада

ТАСС, 14 сентября. Камнепад произошел на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) в Иркутской области, движение поездов временно приостановлено, сообщается в понедельник на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

"Движение поездов по Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено по причине камнепада, который произошел 14 сентября 2020 года на 78 км участка КБЖД Порт Байкал - Уланово", - говорится в сообщении. Пострадавших нет. Пассажиры туристического поезда № 6716 сообщением Порт Байкал - Слюдянка вернутся в поселок Листвянка водным транспортом.

Ремонтные бригады восстанавливают железнодорожные пути, движение поездов возобновится после того, как специалисты убедятся, что это безопасно. На месте работает комиссия Восточно-Сибирской железной дороги.

В регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей и усиления северо-западного ветра до 15-18 м/ с, спасатели МЧС переведены на усиленный режим работы.

Кругобайкальская железная дорога длиной 94 км проходит вдоль южной оконечности Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект, по ней ходят туристические поезда, также курсируют электрички. Дорога является памятником инженерного искусства, включающего в себя 453 моста и виадука, 39 тоннелей, 16 галерей, 229 подпорных стенок.