В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве, совершенном 26 лет назад

ТАСС, 14 сентября. Суд в Иркутской области арестовал обвиняемого в убийстве, совершенном в 1994 году. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"В Иркутской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном 26 лет назад", - говорится в сообщении. Обвинение предъявлено по ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах").

По версии следствия, в апреле 1994 года трое мужчин отправились на автомобиле в Тулун и спустя несколько дней тело одного из них нашли на обочине дороги с ножевыми ранениями. Следователи установили личности двоих подозреваемых, но те успели скрыться в Казахстане, выиграв время благодаря тому, что отправили телеграмму родственникам погибшего от его имени, где говорилось, что он в Иркутске и вернется через неделю.

"Установлено, что один из подозреваемых после приезда к себе на родину в Казахстан полностью сменил личные данные, придумал новую историю своей жизни, а затем переехал в Россию в Белгородскую область. В результате в сентябре текущего года мужчина был задержан", - уточняется в сообщении. Розыск второго подозреваемого продолжается.