Новосибирская область получит 10 тыс. доз вакцины от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область получит 10 тыс. доз российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, которые позволят привить 5 тыс. человек. Первыми в регионе будут прививаться медицинские работники, сообщила журналистам в понедельник главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева.

"У нас планируется поступление около 10 тыс. доз вакцины "Спутник V", это предусматривает вакцинацию примерно 5 тыс. пациентов. На первом этапе планируется вакцинация медицинских работников и, возможно, работников образования", - сказала Ивлева.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины, доставка которых должна в том числе отладить логистические цепочки, уже отгружены во все регионы страны и должны быть доставлены в понедельник.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.