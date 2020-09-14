В Иркутской области возбудили уголовное дело после пропажи семилетнего мальчика

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье об убийстве в связи с пропажей семилетнего мальчика, который ушел в школу и не вернулся. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального управления СК.

"Тулунским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Иркутской области по факту безвестного исчезновения малолетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, семилетний ребенок, проживающий в поселке Уховский Куйтунского района, утром 12 сентября ушел в школу и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, в поисках участвуют более 300 человек. Это наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Ребенка ищут на территории десяти поселков, в лесах и заброшенных строениях.

Установлено, что мальчик проживает с матерью, отчимом и младшей сестрой. По одной из версий, он мог отправиться к родному отцу в поселок Куйтун, который находится в 30 км от поселка Уховский.