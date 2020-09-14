Власти и угольщики окажут помощь семье погибшего на шахте в Кузбассе горняка

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Беловского городского округа в Кузбассе и компания "ММК-Уголь" окажут помощь семье горняка, который погиб во время обрушения горной породы в забое шахты "Чертинская-Коксовая" в результате внезапного выброса газа и угля. Поиски еще одного шахтера продолжаются, сообщил в понедельник глава Белово Алексей Курносов.

"В настоящее время ведутся поиски комбайнера. На месте происшествия работают отделения горноспасателей, задействованы 31 человек и семь единиц техники. С семьями работают психологи. Семье погибшего шахтера будет оказана материальная помощь от компании и муниципалитета", - написал Курносов на своей странице в Instagram.

По данным муниципальных властей, горные работы приостановлены в настоящий момент только на аварийном участке. На остальных пластах добыча ведется в штатном режиме.

Сигнал о происшествии на шахте "Чертинская-Коксовая" в городе Белове Кемеровской области поступил к экстренные службы в понедельник в 5:45 (1:45 мск). По данному факту СУ СК РФ по Кемеровской области ведется доследственная проверка, собственную проверку также организовала прокуратура Кузбасса.

Угольная шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в городе Белово Кемеровской области и находится под управлением компании "ММК-Уголь", которая входит в состав ПАО "ММК" (Магнитогорский металлургический комбинат) - одного из крупнейших мировых производителей стали. Шахта ведет добычу коксующихся углей марки "Ж".