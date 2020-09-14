Решение о комитете по экологии Заксобрания Новосибирской области примут в течение 10 дней

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Новый созыв Законодательного собрания Новосибирской области, избранный в ходе единого дня голосования, может в течение 10 дней принять решение об изменении структуры парламентских комитетов и создании нового, занимающегося вопросами экологии. Об этом сообщил журналистам спикер регионального парламента Андрей Шимкив, переизбранный, по предварительным результатам, в новый созыв, подчеркнув, что лично он не является сторонником такого решения.

Шимкив раннее допускал, что в новом, седьмом созыве заксобрания структура депутатских комитетов будет изменена и появится новый, занимающийся вопросами экологии. По его словам, вопрос создания такого комитета в парламенте региона обсуждался на протяжении последних 10 лет. В текущем, шестом созыве, полномочия которого истекают после выборов, вопросы экологии обсуждаются на базе комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

"Когда слишком много комитетов, гораздо сложнее принимать решение - меньше будет количество депутатов в комитетах. Сейчас это будем обсуждать, смотреть, и за ближайшие 10 дней решение будет принято", - сообщил Шимкив, отвечая на вопрос о создании комитета по экологии и увеличении количества комитетов.

Характеризуя итоги выборов, Шимкив отметил, что от предыдущей кампании в 2015 году, по итогам которой был избран нынешний созыв, нынешняя отличается появлением большого количества новых партий и, как следствие, ростом конкуренции среди избираемых депутатов. Он назвал это позитивным изменением, выразив надежду, что работа с новыми людьми, представляющими новые политический силы, будет продуктивной.

По итогам обработки 98% протоколов "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание области, набрав 38,15 % голосов избирателей. КПРФ получила 16,66%, ЛДПР - 13,6%, партия "Новые люди" - 6,9%. "Справедливая Россия" набрала 6%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 5,6%.

Андрей Шимкив является спикером Законодательного собрания с 13 сентября 2015 года. С 2000 года избирался в заксобрание. Является членом партии "Единая Россия". Входил также в комиссию по разработке поправок в Конституции РФ.

Законодательное собрание Новосибирской области VI созыва было представлено восемью комитетами. В региональном парламенте 76 депутатов, 49 из которых представляют "Единую Россию", 17 - КПРФ, по четыре - ЛДПР и "Справедливая Россию", еще один депутат избран от партии "Гражданская платформа".