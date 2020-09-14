Генпрокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска по уголовному делу о разливе топлива

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиняемого в халатности из-за утечки топлива в мае на ТЭЦ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Норильска. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Норильский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу", - сообщили в Генпрокуратуре.
Ахметчин обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Следствие считает, что Ахметчин до 31 мая, зная о разливе топлива, не ввел режим ЧС и не организовал работы по ликвидации и предотвращению загрязнения дизелем грунта и акватории рек в Норильске. Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. В Следственном комитете продолжается расследование ряда уголовных дел, связанных с обстоятельствами разлива нефтепродуктов, по которым в качестве фигурантов проходят семь человек. Среди них директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер станции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин.