Генпрокуратура утвердила обвинение экс-мэру Норильска по уголовному делу о разливе топлива

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина, обвиняемого в халатности из-за утечки топлива в мае на ТЭЦ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Норильска. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Норильский городской суд Красноярского края для рассмотрения по существу", - сообщили в Генпрокуратуре.