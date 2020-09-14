Девять классов и две школы в Новосибирской области закрыли на карантин из-за коронавируса

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом среди детей в Новосибирской области зафиксировали в девяти классах школ, сообщил в понедельник на оперативном совещании министр образования региона Сергей Федорчук. Две школы в Новосибирской области также закрыты на карантин из-за случаев заражения новой инфекцией среди взрослых.

"Что касается по COVID-19, у нас в девяти школах были контактные случаи по детям, и здесь классы отправлены на карантин. Это четыре [класса] в Новосибирске, три в Бердске, один в Кольцово и один в Горном. Плюс на удаленное обучение переведены две школы в Болотном, там было выявлено четыре случая заражения коронавирусом среди взрослых: два педагога, бухгалтер и работник пищеблока", - сообщил министр.

По его словам, смешанная система обучения, при которой чередуются дистанционный и очный формат получения знаний, остается в 15 школах Новосибирской области. Министр также отметил, что ни одна школа не была отправлена на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, на данный момент фиксируются лишь отдельные случаи.

Министр ранее сообщал о том, что школы Новосибирской области, чередующие обычный и дистанционный форматы обучения, могут вернуться к штатному режиму работы в середине сентября - октябре. Однако в школах продолжится введение карантина в отдельных классах и школах в случае выявления коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Новосибирской области зафиксировано количество случаев заражения коронавирусом увеличилось до 12 148. На данный момент за все время пандемии выздоровели 10 875 человек, скончались 397 человек.