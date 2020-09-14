Сотрудников органов опеки в Омской области подозревают в халатности

ОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело на сотрудников органов опеки региона за халатность. По версии следствия, они не контролировали условия проживания в семье в ауле Коянбан Таврического района области, где двух женщин обвиняют в истязаниях малолетнего ребенка, говорится в сообщении СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников органов опеки и попечительства управления образования администрации Таврического района области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.