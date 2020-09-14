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Сотрудников органов опеки в Омской области подозревают в халатности

Ранее обвинение в истязании ребенка предъявили двум местным жительницам

ОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело на сотрудников органов опеки региона за халатность. По версии следствия, они не контролировали условия проживания в семье в ауле Коянбан Таврического района области, где двух женщин обвиняют в истязаниях малолетнего ребенка, говорится в сообщении СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников органов опеки и попечительства управления образования администрации Таврического района области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, мать с полуторогодовалым ребенком проживала у многодетной 25-летней женщины в Омской области в ауле Коянбай. Обе женщины неоднократно наносили ребенку побои, а также связывали ему руки и ноги. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии"). Омский суд заключил под стражу на один месяц мать ребенка, а также отправил под домашний арест 25-летнюю женщину, у которой проживала мать с ребенком с августа.

Проходит проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мать мальчика была задержана в Москве, куда уехала для участия в ток-шоу. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, состояние ребенка сейчас удовлетворительное, омбудсмен взяла на контроль ситуацию. Мальчик оставлен в московской больнице.

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РоссияОмская область
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