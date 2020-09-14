В Ростехнадзоре назвали возможную причину аварии на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Авария на шахте "Чертинская-Коксовая" в Кузбассе, где утром в понедельник в результате обрушения горной породы погиб один шахтер погиб и один оказался под завалами, могла произойти из-за нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте департамента угольной промышленности Кузбасса.

"В правительстве Кузбасса проведено экстренное совещание в режиме ВКС с руководителями угольных предприятий под председательством заместителя губернатора Андрея Панова. На совещании обсудили возможные причины аварии и меры, которые принимаются для ликвидации ее последствий. По словам заместителя руководителя сибирского управления Ростехнадзора Михаила Сербиновича, причиной аварии, по предварительным данным, стало нарушение требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

В настоящий момент поиски находящегося под завалами горняка продолжаются. На шахте работают две бригады горноспасателей, к разбору завалов и поискам пропавшего шахтера привлечены также 17 сотрудников угольного предприятия. По данным муниципальных властей, горные работы приостановлены в настоящий момент только на аварийном участке. На остальных пластах добыча ведется в штатном режиме.

Выброс газа и угля произошел в забое шахты "Чертинская-Коксовая" в Кузбассе, вызвав обрушение горной породы. В момент выброса в горных выработках шахты находилось 95 работников. Сигнал о происшествии на шахте в городе Белове Кемеровской области поступил к экстренные службы в понедельник в 5:45 (1:45 мск). По данному факту СУ СК РФ по Кемеровской области ведется доследственная проверка, собственную проверку также организовала прокуратура Кузбасса.

Угольная шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в городе Белово Кемеровской области и находится под управлением компании "ММК-Уголь", которая входит в состав ПАО "ММК" (Магнитогорский металлургический комбинат) - одного из крупнейших мировых производителей стали. Шахта ведет добычу коксующихся углей марки "Ж".