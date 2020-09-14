Против чиновников мэрии Норильска возбудили уголовное дело о мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере возбуждено в отношении неустановленных на данный момент чиновников администрации Норильска, ведутся обыски. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных на данный момент должностных лиц администрации города Норильска и лиц, выполняющих управленческие функции в ООО "Санор", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В СК уточнили ТАСС, что сейчас проводятся обыски, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

В ходе предварительного следствия установлено, что в июле-декабре 2019 года лица, выполняющие управленческие функции компании "Санор", вместе с должностными лицами администрации города Норильска предоставили подложные документы о выполнении муниципального контракта на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию помещений. В результате из бюджета города были похищены средства в размере более 2,4 млн рублей.