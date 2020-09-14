Один из классов школы в томском городе Северске закрыли на карантин из-за коронавируса

ТОМСК, 14 сентября. /ТАСС/. Ученики одного из классов школы № 76 в закрытом городе Северске Томской области перешли на домашнее обучение из-за карантина для профилактики распространения коронавируса, сообщили ТАСС в региональном оперштабе.

"Один класс в школе № 76 отправлен на карантин, для учащихся организовано дистанционное обучение. Причина карантина - профилактика распространения коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства. Ранее в социальных сетях родители учеников начальной школы № 76 в Северске сообщили, что их классный руководитель заразилась коронавирусной инфекцией и отправлена на больничный.

По данным регионального оперштаба на 14 сентября, в Томской области зафиксирован 6 421 случай заражения коронавирусной инфекцией (52 случая за последние сутки), 5 231 человек выздоровел, 76 умерли.

Северск с населением более 110 тыс. человек является самым крупным в РФ закрытым городом. Градообразующим предприятием Северска является "Сибирский химический комбинат" (СХК), который входит в контур топливной компании ТВЭЛ Росатома. Сейчас основным направлением его работы является обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.