Три самовыдвиженца, избранные в горсовет Новосибирска, войдут во фракцию "Единой России"

Ранее первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Андрей Панферов сообщил ТАСС, что в настоящее время ведутся переговоры с тремя самовыдвиженцами, одержавшими победу в одномандатных округах, об их возможном присоединении к фракции для формирования большинства в городском парламенте.

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Трое самовыдвиженцев, избранных в горсовет Новосибирска, написали заявления о вступлении во фракцию "Единая Россия", что позволит ей сформировать большинство в городском парламенте, сообщил ТАСС спикер шестого созыва горсовета, переизбравшийся на новый срок, Дмитрий Асанцев.

"23 человека выдвинуты от партии "Единая Россия", понятно, что они входят во фракцию "Единая Россия", плюс в настоящий момент три человека написали заявления о вступлении во фракцию. Таким образом, мы имеем большинство в Совете депутатов Новосибирска нового созыва", - сказал Асанцев.

В состав горсовета нового, седьмого созыва вошли 23 представителя "Единой России", в завершившем свою работу шестом созыве их было 33. Традиционно имеющая сильные позиции в Новосибирске КПРФ сократила свое представительство в горсовете с 12 до восьми мест. В то же время усилила свои позиции ЛДПР, получив четыре мандата против двух в шестом созыве. По одному депутату в горсовете появится у партий "Родина" и "Зеленые".

В остальных 14 округах победу одержали самовыдвиженцы. Пятеро из них представляют независимое объединение "Коалиция 2020", сформированное в Новосибирске для консолидации оппозиционных политических сил. В прошлом созыве горсовета независимых депутатов было только двое.

Выборы депутатов совета депутатов Новосибирска седьмого созыва проходили с 11 по 13 сентября. Для участия в них было зарегистрировано 260 кандидатов. После отмены выборов депутатов по партийным спискам в феврале текущего года выборы в горсовет проходят по мажоритарной системе — избираются 50 депутатов по одномандатным округам. Участие в выборах принимают 11 партий.