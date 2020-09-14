На "Усольехимпроме" произошел выброс аммиака

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Выброс паров аммиака произошел в понедельник на промплощадке "Усольехимпрома" в Иркутской области при проведении работ по утилизации химических веществ. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В Усольском районе Иркутской области на промышленной площадке "Усольехимпром" при проведении работ по утилизации химических веществ произошел выброс паров аммиака. Пострадавших нет. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении.
Отобранные пробы показали, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет.
Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.
Правительство РФ в конце августа выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения завершится в 2024 году.