На "Усольехимпроме" произошел выброс аммиака

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Выброс паров аммиака произошел в понедельник на промплощадке "Усольехимпрома" в Иркутской области при проведении работ по утилизации химических веществ. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Усольском районе Иркутской области на промышленной площадке "Усольехимпром" при проведении работ по утилизации химических веществ произошел выброс паров аммиака. Пострадавших нет. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении.